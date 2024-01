(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você contará hoje com influência que o favorecerá no trato dos assuntos mais sérios envolvendo pessoas próximas. Interesses: dia que aponta boas opções no campo de suas finanças. Hoje, você disporá de habilidade para conduzir qualquer negociação. Vida íntima: momento debilitado.