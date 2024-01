(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você deve adotar uma atitude mais conciliadora com aqueles com quem partilha seu cotidiano pessoal. Interesses: quadro que lhe revelará, por seus resultados, dia benéfico e de importante mudança com seu trabalho. Vida íntima: pessoa próxima despertará em você novos sentimentos.

