(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: preocupado com a opinião de outras pessoas você pode definir os rumos da rotina com equilíbrio e maior certeza dando-lhes encaminhamento correto. Interesses: exigências irão marcar sua lida com dinheiro. Por isso, procure ser mais comedido nos seus gastos. Vida íntima: harmonia.

Tags:

sábado