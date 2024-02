(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: fatos ligados às pessoas próximas moldarão o seu dia com boa influência para as demandas e assuntos de família. Interesses: sua acuidade poderá indicar novo caminho para controlar as finanças. Mas, tenha cuidado com estranhos. Vida íntima: o dia o verá mais idealista e romântico.