(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua gerará em seu signo aura que o aproximará mais daqueles de quem depende, pois hoje, a família lhe trará muita realização. Interesses: vantagem nos compromissos e com as demandas ou gasto de dinheiro. Vida íntima: bom condicionamento o favorece para as relações com íntimos.

