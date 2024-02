(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a forma ponderada e prudente de encarar a vida e seus firmes conceitos serão fatores presentes neste sábado. Interesses: quadro que pede cuidado com os seus gastos. Vida íntima: use de seus dons de premonição e não se deixe envolver por pessoas com as quais tem pouca intimidade.

Tags:

sábado