(21 de maio a 20 de junho) - A semana: uma boa posição deixará influências favoráveis em quadro que registra, no campo pessoal, aspectos predominantemente positivos. Acerto no trato com as pessoas mais jovens. Interesses: dinamismo e determinação em semana que pede maior atenção com o trabalho. Vida Íntima: surpresas.

