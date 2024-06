(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: uma aura de acerto e acuidade na lida com bens, imóveis ou propriedades alterará para melhor o seu ânimo. Interesses: momento de atentar para a condução de seus assuntos financeiros e novo plano com o trabalho. Vida íntima: fatos do passado podem ressurgir como boas lembranças.

