(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua em seu signo oposto fará com que você se motive para um bom relacionamento em família e com os mais próximos. Influência de pessoas experientes que lhe trará benefícios. Interesses: quadro acerto nas atividades de trabalho ou finanças. Vida íntima: emotividade com íntimos.

Junho 2024