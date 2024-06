(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: a Lua em signo do Ar aponta mudança de rumo em seus planos para nova atividade. Você será beneficiado por forte influência de opinião dos amigos. Interesses: acerto na sua relação com dinheiro em dia de vantagem material também no trabalho. Vida íntima: surpresa e boas novidades.

