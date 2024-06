(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: influências benéficas o farão mais confiante para enfrentar, com êxito, oposição e os inesperados problemas na rotina. Interesses: procure solucionar prontamente as exigências das finanças. No trabalho, momento bem equilibrado. Vida íntima: seja otimista com pequenos problemas.

