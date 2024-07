(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: um bom aspecto gera em seu signo quadro que destaca comportamento prudente em situações complicadas. Interesses: a lida com as finanças é ponto que deverá ser avaliado de maneira positiva. No trabalho, dia de acerto em seus planos. Vida íntima: pequenas preocupações com íntimos.