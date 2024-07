(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento que aponta boa influência envolvendo pendências em quadro que revela também sensibilidade na condução dos assuntos mais sérios na lida com amigos. Interesses: posição astral benéfica para as suas decisões e planos materiais. Vida íntima: acerto e entendimento com íntimo.

