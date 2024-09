(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: este será um dia de boa mudança na sua forma de agir mostrando vontade mais firme com as pessoas próximas. Interesses: momento que recomenda cuidado com novos gastos, dívidas, trabalho e negócios. Vida íntima: valorize a franqueza e se motive com otimismo para lidar com íntimos.