(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com os aspectos para seu signo há quadro de bom relacionamento com outras pessoas o que hoje terá efeitos de um ânimo agitado e inovador. Interesses: as suas finanças terão boas novidades com acerto para as decisões com plano de trabalho. Vida íntima: sensualidade bem ampliada.