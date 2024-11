(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com bons aspectos este será um fim de semana de posição mais favorável para suas relações com pessoas mais próximas onde seu humor determinará os rumos do dia. Interesses: posicionamento que recomenda atenção para os novos gastos. Vida íntima: satisfação com atitude de íntimos.

sábado