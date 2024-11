(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: parente próximo trará bom significado a ações que anteriormente não tinham importância e significado. Interesses: quadro de inquietação na lida com pendência ou dívida. Mas, reações positivas se farão para seu sucesso no trabalho. Vida íntima: contentamento com atitude de íntimo.

Quinta-feira