(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: procure hoje um comportamento mais atento e sério na lida com as pessoas das suas relações usuais e fique mais atento a própria saúde. Interesses: bom quadro nas finanças e para relações de trabalho. Vida íntima: com maior força de vontade você poderá mudar a sua rotina íntima.

sábado