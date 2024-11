(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: quadro astral que mostra momento pouco propício às mudanças com a sua rotina. Interesses: você deve agora agir com mais cautela e evitar assumir riscos com novo compromisso financeiro. Procure ouvir e seguir conselhos de pessoas experientes. Vida íntima: vida íntima desmotivada.