(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você terá hoje comportamento mais voltado à conciliação e ao entendimento e isso lhe será muito benéfico. Interesses: com suas finanças e economias protegidas será bem dimensionada sua ação no trabalho e com novos encargos profissionais. Vida íntima: surpresa e novas motivações.

Quinta-feira