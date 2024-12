(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: apoio inesperado há de bem conduzir os seus assuntos mais sérios. Procure agir com confiança e otimismo. Interesses: não se envolva excessivamente em compromisso de muito vulto e mostre sua preocupação com a rotina. Vida íntima: novidade e boa surpresa no trato com os íntimos.

Quinta-feira