(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento que aponta uma aura positiva em sua rotina em família. Interesses: há posição favorável para seus negócios e interesses que tenham ligação com dinheiro ou propriedades. Dia de vantagens. Vida íntima: aja com prudência com estranhos. Lida íntima em dia de muitas mudanças.