(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com os aspectos deste dia, procure por conselho e ajuda de amigos para solucionar divergências ou questões com pessoas próximas. Interesses: vantagem em estudo e escritos em momento benéfico em termos financeiros e no trabalho. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade ampliada.

Quinta-feira