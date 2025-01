(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: o fim de semana lhe trará alegria e harmonia com os mais próximos. Mesmo assim, faça a reavaliação de seus objetivos e planos com a família. Interesses: momento de ver com mais realismo a intenção das pessoas. Vida íntima e sentimentos: demonstre confiança no diálogo com íntimos.

