(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: ao longo do dia poderão ocorrer novidades no trato com a família em quadro de vantagem pelas suas ações e decisões. Mas, evite a acomodação. Interesses: momento bem positivo para seus assuntos profissionais. Vida íntima e sentimentos: preocupação com problemas dos mais íntimos.

Quinta-feira