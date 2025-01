(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento em que seus cuidados e atenções com os outros se fará presente no cotidiano e trará sociabilidade ampliada e generosidade. Interesses: dia de fortes exigências financeiras. Vida íntima e sentimentos: entendimento e harmonia marcarão as suas relações com os mais íntimos.

Tags:

sábado