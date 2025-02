(21 de maio a 20 de junho) - A semana: dias que mostram a possibilidade de mudança nos assuntos pendentes que serão resolvidos facilmente. Ajuda oportuna de pessoa do sexo oposto. Interesses: retome iniciativa abandonada no campo material. Vida íntima e sentimentos: dedicação e muito afeto na lida com os mais íntimos.

