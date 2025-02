(21 de maio a 20 de junho) - A semana: seus atos lhe trarão incomum satisfação pessoal em dias de empenho na rotina com mudança de tendência e costume que habitualmente limitam o seu modo de agir. Interesses: dias benéficos em razão de seus planos no trabalho. Vida íntima e sentimentos: evite as motivações negativas.

