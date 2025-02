(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: motive-se na busca de novas opções na lida com amigos e não se descuide de compromissos sociais. Interesses: dia de bons resultados nos negócios e finanças. As indicações serão positivas para as tarefas do trabalho. Vida íntima e sentimentos: realização com a atenção de íntimos.