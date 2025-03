(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você terá hoje um quadro que mudará rapidamente com o passar das horas trazendo lembranças e saudade. Interesses: graças à boa posição para o seu signo você terá vantagens materiais crescentes no trabalho e com as finanças. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade e emotividade.