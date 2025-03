(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento que diz muito de sua liberdade pessoal, pois hoje, agindo com moderação, terá acerto e alegria. Interesses: evite se deixar levar por excesso nos gastos e dívidas. Satisfação com fatos inesperados em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: mudança de planos com íntimos.