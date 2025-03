(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: indicações positivas irão moldar seus atos na relação com os mais próximos. Interesses: quadro em que os elementos se conjugam de forma direta facilitando suas ações no trabalho e no trato com o próprio dinheiro. Vida íntima e sentimentos: aceite conselho e seja mais conciliador.

Quinta-feira