(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: no trato com amigos você deverá hoje se controlar e moderar o ímpeto para a crítica fácil e as observações negativas sobre pessoas próximas. Interesses: bons aspectos regem seu trato com dinheiro, bens e propriedade. Vida íntima e sentimentos: procure controlar as suas emoções.