(21 de maio a 20 de junho) - A semana: período que terá influência intensa nos seus planos pessoais com alteração de intenções e decisões. Interesses: acerto com assuntos do trabalho e profissão em dias que trarão bom relacionamento com o público. Vida íntima e sentimentos: procure cumprir as promessas e compromissos.

Tags:

Domingo