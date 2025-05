(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: favores de pessoa amiga o surpreenderão em dia de valorizar as artes e a natureza. Interesses: momento positivo que o fará merecedor de atenção pelas suas decisões em desafios do cotidiano das finanças. Trabalho protegido. Vida íntima e sentimentos: momento marcante com íntimos.