(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: momento de compensação para as suas relações. Mas, aja com desprendimento. Interesses: você vive fase benéfica e favorável que aponta mudanças muito acentuadas em sua rotina na lida com dinheiro. Apoio de amigos vai beneficiá-lo. Vida íntima e sentimentos: harmonia com íntimos.

