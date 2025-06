(21 de maio a 20 de junho) - A semana: os próximos dias serão favoráveis nas relações de família e você deve se posicionar com maior segurança ao tomar decisões sobre bens. Interesses: vantagens em razão de atitudes mais pensadas e planejadas. Vida íntima e sentimentos: não exagere suas reações no trato com estranhos.

