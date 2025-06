(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: aja agora com firmeza nas dificuldades, mesmo as passageiras, e não se deixe dominar pelo desânimo e insegurança. Interesses: influência que mostra vantagens com o trabalho. Mas, evite gasto não programado. Vida íntima e sentimentos: encontros e boas relações em dia de alegria.