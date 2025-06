(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com uma aura de mudança em fase movimentada, você poderá buscar com sucesso a solução de problemas ou pequenas pendências. Interesses: em seu trabalho aja de forma moderada, pois a pressa poderá significar complicação. Vida íntima e sentimentos: carência nas relações com íntimos.

Quinta-feira