(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: as influências que dominam este momento mostram novos rumos para as ocupações usuais. Vantagens em torno de demandas com os seus amigos. Interesses: não se deixe dominar pelo desânimo diante de dificuldade com tarefa do cotidiano. Vida íntima e sentimentos: reaja à insegurança.