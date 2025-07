(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: o quadro do dia aponta apoio e ajuda que trarão compensações com novos compromissos. Interesses: boa condução de assunto financeiro e negociações com bens. Inesperados favores em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: nos problemas com os íntimos procure ajuda e siga conselho.