(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: quadro de acerto e perspicácia na lida com bens, imóveis ou propriedades. Interesses: você tem dia favorável para uma boa relação com assunto ligado às suas finanças em fase marcada de forma positiva por atitude alheia. Vida íntima e sentimentos: fatos do passado o emocionarão.