(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: boa influência se desdobrará com a superação de obstáculos e trará apoio importante. Interesses: acerto com as finanças. Avaliações e opiniões de trabalho bem aceitas com favores que se darão nas matérias ligadas à justiça. Vida íntima e sentimentos: harmonia com sua paz interior.