(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: aspecto mediano gera aura desaconselhada para compromissos, apesar de quadro de acerto com as suas decisões. Interesses: lucro com negócios próprios e o trato com dinheiro. Recebimento de quantia inesperada. Vida íntima e sentimentos: procure a solução para suas antigas pendências.