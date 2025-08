(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: você terá hoje quadro mais estável na lida com a família, campo no qual podem ocorrer reencontro e mudanças. Dedique-se com mais cuidado a sua rotina. Interesses: elementos positivos marcam o trabalho. Nas finanças, evite abusos. Intimidade e sentimentos: pense bem as decisões importantes.