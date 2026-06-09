(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: um quadro de otimismo o fará lidar acertadamente com divergências e problemas do cotidiano. Interesses: você hoje será beneficiado por uma aura positiva que trará caminho novo para o trabalho e consolidará vantagem com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: entendimento facilitado.

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Segunda-feira