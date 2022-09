(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: seu modo de agir em busca da auto-afirmação, hoje se manifestará de forma acentuada. Interesses materiais: no trato com dinheiro e com tudo o que se relacionar a gastos e dívidas procure ser mais cuidadoso. Pense bem antes de decidir. Vida íntima: realização e alegria.