(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: este fim de semana lhe trará aura positiva, pois bom aspecto por um sextil em seu signo molda ações acertadas na lida pessoal. Interesses materiais: o dia o verá dinâmico com vantagem na lida com dinheiro, bens e valores. Vida íntima: sensibilidade ampliada com íntimos.