(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: atitude de pessoa próxima pode alterar o rumo de decisões e planos. Interesses materiais: quadro que mostra vantagem e acerto com novidade nas decisões relacionadas a dinheiro e tarefas do trabalho. Vida Íntima: boa indicação para a sua lida com íntimos aponta harmonia.