(22 de julho a 22 de agosto) - Seu momento astral: hoje, por posições benéficas em seu signo, você terá sucesso no trato de assuntos ligados a artes e diversões. A acertada lida com questões de família lhe trará tranquilidade. Interesses materiais: preocupação com novo compromisso. Vida íntima: seja otimista com íntimos.